Cira via al Piano Strategico | ricerca e infrastrutture per rafforzare l’aerospazio italiano

Il Cira, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, ha approvato il nuovo Piano Strategico Triennale, concentrandosi su progetti di ricerca e sviluppo di infrastrutture nel settore aerospaziale. La decisione riguarda programmi di innovazione con l’obiettivo di potenziare le capacità italiane in ambito aerospaziale. La pianificazione si inserisce in un quadro di investimenti e progetti di lungo termine, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Il Cira – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha approvato il nuovo Piano Strategico Triennale 2026-2028, documento che definisce priorità, strumenti operativi e traiettorie di sviluppo per consolidare il ruolo del Centro come soggetto attuatore del Programma Nazionale di Ricerca Aerospaziale (Prora) e infrastruttura strategica al servizio del Paese. Il Piano si inserisce in uno scenario profondamente cambiato sotto il profilo geopolitico e tecnologico, con l’obiettivo di trasformare la ricerca in valore industriale, sostenere le politiche aerospaziali nazionali ed europee e rafforzare la competitività del sistema produttivo. Ricerca, industria e trasferimento tecnologico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Cira di Capua, visita della delegazione tedesca per rafforzare la cooperazione aerospaziale Leggi anche: Capua, il futuro oltre la Terra nel libro di Ghidini: confronto tra ricerca, industria e studenti al Cira