Pichetto ' il nucleare deve integrare il green altrimenti è scelta di arretratezza'

Un politico ha affermato che il nucleare deve essere parte integrante del sistema energetico, al fine di integrare le fonti rinnovabili. Ha precisato inoltre che il nucleare potrebbe sostituire il termoelettrico, mentre le energie rinnovabili sono già in fase di sviluppo e rispettano i programmi stabiliti. La dichiarazione mira a evidenziare il ruolo del nucleare come elemento complementare alle fonti pulite, senza mettere in discussione gli obiettivi di crescita delle rinnovabili.

"Il green deve essere integrato dal nucleare, va in sostituzione semmai del termoelettrico questa è la sfida non in sostituzione delle rinnovabili di cui stiamo rispettando tabella di marcia". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo alla seconda edizione dell'evento del Sole24ore "Transizione energetica e l'industria del nucleare". Al 31 dicembre 2025, ha ricordo il ministro, "siamo a 1,4 Gw che è poco ma sopra l'obiettivo del piano. Dal prossimo decennio l'integrazione del nucleare è al 11-22%. Non abbiamo alternative, se no è una scelta di arretratezza. Il mio sogno è anche la fusione nucleare "e mi auguro di partecipare all'inaugurazione anche se a 95 anni è durissima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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