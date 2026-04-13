Dalla Romagna alla Danimarca per insegnare pedagogia | l' esperienza locale sale in cattedra
Una delegazione italiana si è recata in Danimarca, visitando i servizi per l'infanzia di Kolding e partecipando a una lezione presso l'università locale. Durante l'itinerario, sono stati osservati diversi approcci pedagogici e metodologie educative adottate nel paese nordico. Al termine dell'esperienza, sono tornati in Italia con nuove prospettive su come si può considerare e interpretare il ruolo dei bambini all’interno del contesto educativo.
Una delegazione italiana arriva in Danimarca, entra nei servizi per l'infanzia di Kolding, tiene una lezione all'università e torna a casa con qualcosa di difficile da mettere in valigia: un modo diverso di guardare i bambini. È quanto accaduto nelle scorse settimane nell'ambito di un progetto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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