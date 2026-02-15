Sgombero del Girasole La Strada | Non serve retorica del decoro urbano ma percorso di rigenerazione

La Strada afferma che lo sgombero del Girasole non risolve i problemi di degrado, che vanno oltre la semplice presenza di persone senza casa. Il Comune ha deciso di intervenire, ma l’associazione sottolinea che la vera sfida è avviare un percorso di rigenerazione dell’area. Un esempio concreto è il tentativo di riqualificare gli spazi, ma ancora nessun progetto realizzato.

Già nel 2020 il movimento aveva già condotto una serie di sopralluoghi per individuare un progetto di recupero di vari spazi dimenticati della città, tra cui l'immobile dell'ex mercato Le cause del degrado dell'ex mercato Girasole vanno ben oltre la presenza di persone indigenti nei locali e il recente sgombero non serve a restituire l'immobile del Comune al decoro urbano e alla sicurezza. La premessa di Palumbo è l’accertamento delle infrazioni e delle successive denunce a carico delle persone ritrovate all’interno dell’immobile, che seguiranno l’iter giudiziario, oltre al necessario ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di agibilità, compromesse da quasi trenta anni di incuria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Comitato per la sicurezza e il decoro urbano di Cesenatico ha convocato un incontro questa sera alle 20.

