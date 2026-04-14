Durante la stagione 2025, il pilota ha attraversato un percorso di crescita mentale che gli ha consentito di affrontare con maggiore determinazione le sfide in pista. Questa trasformazione ha contribuito a migliorare le sue prestazioni, portandolo a conquistare il terzo posto in classifica e a competere per il titolo mondiale contro il suo compagno di squadra. La sua evoluzione psicologica è stata un elemento chiave nel suo rendimento durante l’anno.

L’evoluzione psicologica di Oscar Piastri ha gettato le basi per la sua lotta al titolo mondiale contro Lando Norris durante la stagione 2025, segnando un salto di qualità che lo ha portato al terzo posto nella classifica finale. Il pilota australiano, ora impegnato in una stagione 2026 complessa e difficile dal punto di vista dei risultati, ha analizzato come il cambiamento nella gestione mentale abbia trasformato la sua capacità di competere ad ogni appuntamento. La metamorfosi statistica tra il 2024 e il 2025. Analizzando i numeri che hanno caratterizzato la crescita del venticinquenne, emerge un divario netto tra l’andamento della scorsa stagione e quello dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piastri: la metamorfosi mentale che lo ha portato sul podio F1

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