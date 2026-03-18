F1 | da Solarolo al podio l’ingegnere che ha fatto volare

Un ingegnere originario di Solarolo ha contribuito alla vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Cina, portando l’Italia a un risultato importante in Formula 1. La gara si è conclusa con un successo per il pilota che ha chiuso al primo posto, segnando un momento significativo per il team e il campionato. Questo evento rappresenta un passo importante per il settore motoristico italiano.

La Formula 1 vive un momento storico per l’Italia con la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Cina. Il pilota diciannovenne, al volante della Mercedes, ha conquistato il gradino più alto del podio dopo vent’anni di attesa. Dietro questo trionfo c’è anche l’ingegnere Simone Resta, nato a Imola e originario di Solarolo, che opera come Vice Direttore Tecnico nella stessa scuderia. Il successo non è solo sportivo ma rappresenta un orgoglio profondo per la provincia di Ravenna, dove la comunità locale celebra il ritorno dell’eccellenza italiana sulla scena mondiale. La sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrani, sottolinea come il genio tecnico di Resta sia fondamentale per far volare la macchina da corsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1: da Solarolo al podio, l’ingegnere che ha fatto volare Articoli correlati Cade elicottero, muore il fratello dell'ingegnere che ha fatto l'identikit del sottosuolo napoletanoL'incidente nel pomeriggio di ieri nel territorio beneventano, gravissimo il pilota, ex colonnello dell'aeronautica, napoletano L'allarme è scattato... Formula 1, anche un ravennate dietro la vittoria della Mercedes: l'ingegnere che fa 'volare' Kimi AntonelliDopo 20 anni di attesa, un pilota italiano è tornato sul gradino più alto del podio: nel Gran Premio di Cina Kimi Antonelli ha vinto a 19 anni,... Una raccolta di contenuti su F1 da Solarolo al podio l'ingegnere che... Argomenti discussi: Formula 1, anche un ravennate dietro la vittoria della Mercedes: l'ingegnere che fa 'volare' Kimi Antonelli; Formula 1 anche un ravennate dietro la vittoria della Mercedes | l' ingegnere che fa ' volare' Kimi Antonelli. La sindaca di Solarolo celebra Simone Resta: L’eccellenza di Solarolo dietro il successo di AntonelliSolarolo sul tetto del mondo con Kimi Antonelli e Simone Resta! Dopo 20 anni di attesa, oggi un pilota italiano ci ha riportato sul gradino più alto del podio! Kimi Antonelli ha vinto a 19 anni il su ... ravennawebtv.it