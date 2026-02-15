Jacquelin ce l'ha fatta ha portato Marco Pantani sul podio olimpico | l'esultanza in onore del Pirata

Emilien Jacquelin ha conquistato il terzo posto ai Giochi Olimpici, perché voleva onorare Marco Pantani. La sua vittoria è un gesto simbolico che ha commosso gli appassionati di ciclismo. Jacquelin ha alzato il trofeo in ricordo del Pirata, che ha fatto sognare molti con le sue imprese.

Finalmente Emilien Jacquelin è riuscito nell'intento che si era prefissato da inizio Olimpiadi, portare con sé sul podio dei Giochi Marco Pantani. E lo ha fatto alla conquista del bronzo nell'inseguimento a squadre quando poco prima del traguardo ha mostrato l'orecchino del Pirata per poi alzare braccia e sguardo al cielo, in una dedica tutta per Pantani.