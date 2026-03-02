Isola del Giglio al via il restyling del porto e dell’area ricettiva | investimenti congiunti di Regione e Autorità portuale

L’Isola del Giglio sta attraversando un intervento di rinnovamento che coinvolge il porto e le aree ricettive, con investimenti complessivi di 400mila euro. La Regione e l’Autorità portuale hanno unito le forze per realizzare un piano di potenziamento strutturale e di miglioramento estetico, mirato a rendere più efficiente e accogliente il settore turistico dell’isola.

ISOLA DEL GIGLIO – Un piano di potenziamento strutturale e di riqualificazione estetica sta interessando l' Isola del Giglio, supportato da un quadro economico complessivo che ammonta a 400mila euro. Le operazioni attualmente in fase di esecuzione mirano a innalzare i livelli di sicurezza degli approdi marittimi e, contestualmente, a ottimizzare la fruibilità degli spazi urbani adiacenti ai principali poli di ospitalità. La prima direttrice di intervento, coordinata in sinergia dalla Regione Toscana e dall' Autorità di Sistema Portuale, riguarda direttamente l'infrastruttura portuale dell'isola. A fronte di un impegno finanziario pari a circa 170mila euro, i tecnici stanno provvedendo all'installazione di nuovi parabordi lungo il molo specificamente dedicato all'attracco dei traghetti.