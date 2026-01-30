Nuovo Piano Regolatore Portuale | Cuccaro incontra associazioni e comitati

Questa mattina a Salerno si è svolto un incontro tra le associazioni ambientaliste e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Eliseo Cuccaro. Le associazioni hanno posto domande e sollevato alcune preoccupazioni sul nuovo Piano Regolatore Portuale, ma ancora non si conoscono i dettagli delle risposte del presidente. L’appuntamento è stato l’inizio di un confronto che potrebbe durare settimane.

Si è svolto questa mattina a Salerno l’incontro tra le associazioni ambientaliste e il presidente dell’Autorità di sistema portuale mar Tirreno centrale Eliseo Cuccaro. All’incontro hanno partecipato Rosa Carafa per Italia Nostra, Enzo Ragone per il Comitato Giù le mani dalla spiaggia, Salvatore Milione per il Comitato Salute e Vita, l’avvocato Franco Massimo Lanocita, l’ingegnere Felice Bottiglieri l’architetto Gianpaolo Lambiase. Enzo Ragone ha esposto la forte preoccupazione per la proposta di nuovo Piano regolatore portuale attualmente all’esame dei ministeri competenti, che prevede un allargamento a mare del molo di Ponente di oltre 200 metri verso Vietri Sul Mare, la cementificazione della vecchia darsena per una superficie che è quasi il doppio di piazza della Libertà.🔗 Leggi su Salernotoday.it

