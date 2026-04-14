Pianeta sanità tra eccellenze e mancanze

In un ospedale di Bologna, l’équipe di chirurgia toracica ha lavorato per 60 ore consecutive per eseguire trapianti di polmoni su tre pazienti. Il team è rimasto in sala operatoria durante tutto il tempo, portando a termine le operazioni con il supporto del professor Samuele Nicotra. Questa attività si inserisce in un quadro più ampio di interventi complessi e di risorse dedicate nel settore sanitario.

Ho letto che l’équipe di chirurgia toracica del professor Samuele Nicotra del Sant’Orsola di Bologna è rimasta in attività in sala operatoria per 60 ore per trapiantare i polmoni a tre pazienti quasi contemporaneamente. Un vero record di cui la sanità emiliano romagnola, spesso criticata, deve andare fiera perché un evento del genere è veramente raro. Perché allora, come succede spesso, ci sono critiche ingenerose? Marino Odorici Risponde Beppe Boni Mettiamo le carte sul tavolo con chiarezza. La sanità emiliano-romagnola è complessivamente e tecnicamente molto valida. Ci sono elementi di eccellenza sul piano medico ma anche lacune profonde sul piano organizzativo e politico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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