A Piacenza è stato avviato un progetto che utilizza il bosco come strumento di benessere. L’iniziativa mira a offrire percorsi strutturati nel verde per aiutare le persone fragili a migliorare il proprio stato di salute, coinvolgendo i partecipanti in attività all’aperto in ambienti naturali. Il progetto si concentra sull’utilizzo delle risorse del bosco come supporto alla cura e al recupero di corpo e mente.

Un progetto di benessere naturale riparte in provincia di Piacenza con l’obiettivo di supportare la salute di persone fragili attraverso percorsi strutturati nel bosco. L’iniziativa, denominata Vivere la Natura, Coltivare la Salute, vedrà coinvolti i partecipanti ai cicli di Forest Bathing organizzati dall’Associazione La Cura del Bosco insieme alla LILT (Associazione Provinciale di Piacenza APS della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) e all’Associazione Piacenza in Blu. Il programma prevede due serie distinte di incontri, ciascuna composta da quattro uscite, pensate specificamente affronta situazioni di vulnerabilità fisica o psicologica. Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile dalle ore 15:00 alle 17:30 presso il Parco urbano della Galleana a Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza: il potere del bosco per guarire corpo e mente

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