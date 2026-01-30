Il bagno all’avena sta diventando sempre più popolare tra chi cerca un rimedio naturale per la pelle. Molti lo usano per lenire irritazioni e pruriti, ma i benefici si estendono anche a corpo e mente. Basta immergersi nell’acqua calda con avena per sentirsi subito più rilassati e più freschi. È un trucco semplice e alla portata di tutti, che molte persone scelgono come alternativa ai prodotti chimici.

Il bagno all’avena è considerato un vero e proprio rituale di bellezza in grado di alleviare e contrastare specifici problemi della pelle. Per anni è stato considerato un rimedio tradizionale, il classico “rimedio della nonna”. Molti appassionati di skincare ne parlano sui social mettendo in risalto le sue proprietà lenitive e idratanti. I dermatologi confermano i suoi benefici preziosi È un rituale sensoriale che avendo come ingrediente l’avena che contiene beta glucani e polifenoli svolge un’ azione antinfiammatoria e calmante in caso di rossori e irritazioni. Riduce il prurito tipico della xerosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutti i benefici del bagno all'avena per corpo e mente

Approfondimenti su Bagno Avena

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bagno Avena

Argomenti discussi: Tutti i benefici del golf per la longevità; Bastano 7 mila passi al giorno per ottenere tutti i benefici della camminata; Digiuno intermittente: quando evitarlo? I medici avvertono: non è adatto a tutti!; La tisana al cioccolata è lo sfizio salutare con cui concludere la giornata.

Tutti i benefici del contatto pelle a pelle: per la scienza è una pratica che fa bene sia al bebè che al genitoreIl contatto pelle a pelle non è solo un gesto affettuoso, ma una vera e propria necessità per lo sviluppo fisico, emotivo e psicologico del bambino. Un ricercatore dell’Anglia Ruskin University ha ... fanpage.it

Yoga nidra o yoga del sonno, tutti i benefici di una pratica efficace per rilassarsi e per dormire beneAvete mai sentito parlare di yoga del sonno, o meglio, di yoga nidra? Si tratta di una pratica che, attraverso tecniche millenarie, permette di raggiungere un senso di rilassamento profondo simile a ... gqitalia.it

SPECIALE – CROSS FIT, TAMMARO “VI SPIEGO TUTTI I BENEFICI DI QUESTO SPORT” Il mentore dello sport a stelle e strisce ci racconta l'attività sportiva in città - facebook.com facebook