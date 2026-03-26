Mente e corpo più scattanti con il finto integratore in uno studio il potere dell’effetto placebo

Uno studio ha analizzato l'effetto di un integratore fittizio somministrato a un gruppo di anziani, con l'obiettivo di valutare quanto può influenzare il benessere attraverso l'effetto placebo. L’esperimento ha mostrato che la percezione di assumere un prodotto reale ha migliorato temporaneamente le capacità mentali e fisiche dei partecipanti. Il risultato sottolinea come la convinzione possa incidere sulle risposte corporee.

(Adnkronos) – Un integratore 'fake' per 'ingannare' gli anziani e scoprire quanto è potente l'effetto placebo. E' stato questo il punto focale di una ricerca condotta da psicologi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Milano, che ha scoperto come – assumendo per tre settimane un finto integratore (in realtà un placebo) è possibile ottenere. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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