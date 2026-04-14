Piacenza Dammi i soldi o ti ammazzo Rapinatore dell’Est Europa in fuga con l’incasso

A Piacenza, un uomo ha minacciato un negoziante con frasi come “Dammi i soldi o ti ammazzo” durante una rapina. Il rapinatore, proveniente dall’Est Europa, ha ottenuto l’incasso e si è dato alla fuga. La vittima ha riferito che l’uomo parlava con voce decisa e con un accento straniero. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e cercano di rintracciare il sospettato.

PIACENZA – La rapina si è consumata intorno alle 19,10 di sabato 11 aprile, quando mancavano venti minuti all’orario di chiusura del punto vendita di via Cerati. Qui, un uomo ha approfittato del negozio praticamente deserto per mettere a segno il colpo. «Stavo iniziando a completare le chiusure della cassa quando mi sono accorta che dietro di me c’era un individuo vestito di nero, con un passamontagna dal colore chiaro dal quale si intravedevano sono gli occhi scuri». A raccontare quanto successo è la commessa che si è vista puntare alla schiena un coltello di almeno 20 centimetri di lunghezza. «Con voce ferma e con accento dell’Est Europa, mi ha detto di consegnargli i soldi altrimenti mi avrebbe ammazzato».🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Piacenza, “Dammi i soldi o ti ammazzo”. Rapinatore dell’Est Europa in fuga con l’incasso Leggi anche: «Dammi i soldi o ti ammazzo»: terrore nel negozio in via Cerati, rapinatore in fuga con l'incasso Leggi anche: "Dammi tutto l'incasso": terrore in un bar a piazza Vittorio, rapinatore in azione con due bottiglie rotte L’Europa dell’Est, che conosce i tentacoli imperiali non è pronta a cedere pezzi di dibattito pubblico senza colpo ferire - facebook.com facebook #lavocedelrengo In quasi tutti i paesi dell'est Europa ma pure nella civilissima Svizzera e Danimarca l'accattinaggio è punito. Da noi che evidentemente siamo ancor più civili, la situazione è questa.... x.com