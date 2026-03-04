Dammi tutto l' incasso | terrore in un bar a piazza Vittorio rapinatore in azione con due bottiglie rotte

Un uomo ha fatto irruzione in un bar di piazza Vittorio, brandendo due bottiglie di vetro rotte e chiedendo l'incasso. L’episodio si è verificato all’interno del locale all’Esquilino, dove il titolare è stato minacciato. I carabinieri della stazione Roma Piazza Dante sono intervenuti sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno disarmato.

Paura in un bar all'Esquilino. Un uomo è entrato nel locale brandendo tra le mani due bottiglie di vetro rotte con cui ha minacciato il titolare per farsi consegnare l'incasso, ma è stato bloccato e disarmato dai carabinieri della stazione Roma Piazza Dante. I fatti sono accaduti martedì sera in un esercizio commerciale di piazza Vittorio Emanuele II. L'uomo, un 25enne somalo, senza dimora e con precedenti, ha fatto irruzione in un'attività commerciale all'angolo con via Buonarroti. L'azione è stata interrotta dall'intervento dei militari che, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono riusciti a immobilizzare l'uomo in sicurezza.