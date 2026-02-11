Sportello Attività Produttive scatta la tassa per i servizi di segreteria | Coprirà spese dell' ente

Questa mattina il Comune di Bari ha avviato una nuova tassa per i servizi di segreteria offerti dallo Sportello Attività Produttive. Chi vuole ottenere documenti o seguire pratiche dovrà pagare una cifra che coprirà le spese dell’ente. La misura riguarda i diritti e gli oneri legati ai vari provvedimenti gestiti dallo sportello, aprendo una nuova fase nel rapporto tra cittadini e servizi comunali.

Il pagamento sarà motivato per i diritti e gli oneri relativi ai diversi provvedimenti gestiti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bari. A partire dal prossimo 15 febbraio sarà in vigore una tariffa relativa ai diritti di segreteria e di istruttoria per la gestione dei.

