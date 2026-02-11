Sportello Attività Produttive scatta la tassa per i servizi di segreteria | Coprirà spese dell' ente

Da baritoday.it 11 feb 2026

Questa mattina il Comune di Bari ha avviato una nuova tassa per i servizi di segreteria offerti dallo Sportello Attività Produttive. Chi vuole ottenere documenti o seguire pratiche dovrà pagare una cifra che coprirà le spese dell’ente. La misura riguarda i diritti e gli oneri legati ai vari provvedimenti gestiti dallo sportello, aprendo una nuova fase nel rapporto tra cittadini e servizi comunali.

Il pagamento sarà motivato per i diritti e gli oneri relativi ai diversi provvedimenti gestiti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bari. A partire dal prossimo 15 febbraio sarà in vigore una tariffa relativa ai diritti di segreteria e di istruttoria per la gestione dei.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema del trasporto pubblico”

Nell’ambito della Commissione Attività produttive, si è svolta un’audizione con il professor Armando Calabrese dell’Istituto tecnico industriale Lucarelli, sul tema del trasporto pubblico.

Decennale dell’ufficio di prossimità Tutti i servizi dello sportello : "La prima esperienza in Toscana"

Argomenti discussi: Affitti brevi: dal 2026 SCIA obbligatoria dal terzo immobile; Castellammare, merce sul marciapiede e occupazione abusiva: sanzionati sei commercianti.

Attività produttive, imprese in crescitaBen 65 attività avviate contro 28 cessazioni. Un saldo positivo, quindi, a Falconara, nel corso del 2025. I dati dello Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune, diffusi ieri ... ilrestodelcarlino.it

Affitti brevi: ecco quando scatta la presunzione di imprenditorialitàDal 2026, gli affitti brevi diventano attività imprenditoriale dal terzo immobile. Obbligatori SCIA, partita IVA e rispetto delle normative locali. Sanzioni fino a 10.000 euro per chi non si adegua. edilizia.com

