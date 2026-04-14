Una petroliera cinese ha attraversato lo Stretto di Hormuz dopo essere stata bloccata dagli Stati Uniti. Nel frattempo, il presidente cinese ha annunciato un piano di pace articolato in quattro punti. In un altro sviluppo, un alto funzionario statunitense ha criticato pubblicamente il Papa, senza ulteriori dettagli sul contenuto della contestazione.

La petroliera ‘Rich Starry‘, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l’attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il blocco imposto dagli Stati Uniti. E’ quanto appare dai dati di tracciamento navale del sito MarineTraffic. La nave, lunga 188 metri e larga 29 metri, è partita ieri dall’ancoraggio di Sharjah (Emirati Arabi Uniti) e naviga (velocità 8 nodi) a pieno carico, con un pescaggio segnalato di 11,3 metri, indicando la Cina come destinazione. Ieri aveva fatto dietro-front e rinunciato a uscire dal Golfo Persico, mentre ora sta facendo ingresso nel Golfo dell’Oman. La sovranità nazionale dei Paesi del Medio Oriente e del Golfo va “rispettata“.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Petroliera cinese attraversa Hormuz dopo il blocco Usa. Xi presenta un piano di pace in 4 punti. Anche Vance attacca il Papa

Iran-Usa diretta, si lavora a nuovi negoziati. Petroliera cinese passa Hormuz. Anche Vance contro il PapaRoma, 14 aprile 2026 – La tensione e le minacce tra Usa e Iran restano alte, ma il lavoro della diplomazia non si ferma.

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Negoziati in Pakistan a vuoto, Vance: «Nessun impegno definitivo» sull'arma nucleare. E anche su Hormuz l'Iran tiene duro Teheran accusa richieste «irragionevoli» e annuncia il proseguimento dei contatti regionali Leggi l’articolo completo al link nel primo c - facebook.com facebook

. @paolomieli: "JD Vance era andato a sostenere la campagna di Orban, avevo anche chiamato Trump. L'appoggio di Trump porta iella, lo abbiamo visto anche in Italia con il referendum. Vance dopo Budapes è stato in Pakistan e ha fallito l'accordo con gli ira x.com