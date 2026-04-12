Peter Magyar trionfa in Ungheria Orban cade | Schlein esulta e punge Meloni Salvini e Trump

In Ungheria, il risultato delle elezioni ha visto la vittoria di un candidato avverso al premier uscente, portando alla sua uscita di scena. La leader di un partito di opposizione ha commentato con entusiasmo, rivolgendo critiche a figure politiche di altri paesi europei. La sconfitta di Orban ha suscitato reazioni diverse tra gli analisti, alcuni considerandola un punto di svolta nel panorama politico continentale. Tra i commentatori si parla di una rottura rispetto al passato.

Perché la sconfitta di Orban segna una svolta in Europa?. C’è un prima e un dopo. E nel mezzo, una crepa diventata voragine. Viktor Orban, l’uomo che per sedici anni ha incarnato il potere assoluto in Ungheria, è stato sconfitto. Un evento che non è solo politico, ma simbolico: segna la fine — o almeno una battuta d’arresto — dell’onda lunga dei nazionalismi europei. A sottolinearlo con toni netti è Elly Schlein, che in tv parla di “ vento di speranza ”: “È finito il tempo delle destre illiberali che prendono in giro i cittadini”. Parole che non sono solo commento, ma posizionamento. Perché la caduta di Orban, nel racconto progressista, diventa il primo domino di un possibile effetto a catena che potrebbe coinvolgere anche figure come Trump, Meloni e Salvini.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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