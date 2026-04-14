Pessina e la promessa Serie A | così il capitano spinge il Monza verso la promozione

Il centrocampista ha segnato tre gol nelle ultime tre partite, contribuendo in modo determinante alle prestazioni del Monza. Con questa serie di reti, ha rafforzato il suo ruolo di leader all’interno della squadra, sostenendo la corsa verso la promozione in Serie A. La sua presenza in campo si è fatta notare per continuità e incisività, elementi chiave nel momento cruciale della stagione.

Nel 2015, dopo essere passato al Milan per 30 mila euro (cifra che permise a un Monza in fallimento di pagare gli stipendi dei dipendenti), il diciottenne Matteo Pessina salutava così la squadra della sua città: "103 anni di storia, 10 anni della mia storia, questo non sarà un addio ma un arrivederci". Dieci anni dopo, nell’estate 2025, il capitano decide di restare a Monza nonostante la retrocessione e le voci di mercato con un messaggio ai tifosi ("Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene") e una promessa: riportare la squadra in Serie A. Promessa che con i fatti sta dimostrando di voler mantenere a tutti i costi. In primavera,...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pessina e la promessa Serie A: così il capitano spinge il Monza verso la promozione Leggi anche: Serie B, il capitano ritrova il gol dopo 500 giorni. Cutrone-Pessina, rimonta Monza. Bianco aggancia il secondo posto Azzi-Pessina, il Monza stende l’Entella e si prende la vetta della classificaMonza, 27 febbraio 2026 - Tre mesi dopo l’ultima volta il Monza ritorna in vetta, magari anche solo per una notte. Date il voto a PESSINA - facebook.com facebook Bologna-Lecce, le pagelle. Orso finalmente è tornato, Pessina fa quel che deve x.com