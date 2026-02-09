Serie B il capitano ritrova il gol dopo 500 giorni Cutrone-Pessina rimonta Monza Bianco aggancia il secondo posto

Dopo quasi un anno, Matteo Pessina torna a segnare. Il capitano del Monza ha trovato il gol dopo 500 giorni, regalando un punto importante alla squadra contro il suo ex club, il Pisa. La partita è stata intensa: il Monza ha rimontato lo svantaggio grazie anche a Cutrone, e ora si avvicina sempre di più alla zona alta della classifica.

MONZA Matteo Pessina, 500 giorni fa, segnava per l’ultima volta. E 365 giorni fa il Monza otteneva l’ultimo rigore a favore. Poi questi due eventi non sono mai più accaduti. Fino a ieri quando il capitano biancorosso dal dischetto ha regalato ai suoi un successo fondamentale. Ancora in rimonta come settimana scorsa, ancora grazie ai cambi di Bianco. Ad arrendersi questa volta è l’Avellino: la vittoria porta i brianzoli al secondo posto, scavalcando il Frosinone e respingendo l’assalto del Palermo. A oggi sarebbe promozione diretta, obiettivo sempre più alla portata grazie anche a un rosa rinforzata dal mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

