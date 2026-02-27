Azzi-Pessina il Monza stende l’Entella e si prende la vetta della classifica

Il Monza batte l’Entella e conquista temporaneamente la prima posizione in classifica. La partita si svolge il 27 febbraio 2026 e segna il ritorno del Monza al vertice dopo tre mesi. La squadra ottiene la vittoria e si posiziona al primo posto, anche se solo per una notte.

Monza, 27 febbraio 2026 - Tre mesi dopo l'ultima volta il Monza ritorna in vetta, magari anche solo per una notte. Ma nel 2-0 con cui viene battuta un'Entella compatta ma alla lunga timida c'è un messaggio chiarissimo alle avversarie dirette per la promozione: ai biancorossi basta anche solo un tempo per vincere le partite. Come ormai accade spesso gli uomini di mister Bianco giocano un primo tempo contratto per poi scatenarsi nella ripresa. Decidono le reti di Azzi (quarto gol stagionale) e il sigillo di capitan Pessina. Ma a brillare, nella notte in cui Hernani fatica, è un altro acquisto del mercato invernale: Giuseppe Caso autore di una prestazione da subentrato di enorme qualità.