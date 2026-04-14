Perugia verso la riclassificazione di un' area di Cenerente | spazio a un nuovo edificio pastorale per la comunità

Il consiglio comunale di Perugia ha dato il via libera alla modifica del Piano regolatore generale riguardante un'area a Cenerente. Questa decisione prevede la riclassificazione di un terreno, con l'obiettivo di realizzare un nuovo edificio pastorale destinato alla comunità locale. La variazione è stata approvata con il voto favorevole dei membri dell'assemblea comunale. La questione riguarda specificamente una porzione di territorio situata nel quartiere di Cenerente.

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato la variante al Piano regolatore generale per la riclassificazione di un'area di Cenerente. Le modifiche approvate prevedono, in particolare, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale e della previsione di ampliamento del cimitero.Come.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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