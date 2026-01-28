Solidarietà alle Comunità montane per la riclassificazione dei Comuni

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha incontrato questa mattina Vincenzo Luciano, presidente delle Comunità Montane della Campania, e i rappresentanti delle realtà del Fortore e del Titerno – Tammaro. L’incontro è avvenuto alla Rocca dei Rettori e si è parlato della recente riclassificazione dei Comuni, con un messaggio di solidarietà alle comunità montane coinvolte. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’attenzione resta alta sui cambiamenti che riguardano queste zone.

Tempo di lettura: 3 minuti Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori Vincenzo Luciano, Presidente delle Comunità Montane della Campania, e i Presidenti delle Comunità Montane del Fortore, Zaccaria Spina, e del Titerno – Tammaro, Pasquale Di Meo, quest'ultimo accompagnato dall'Assessore della Comunità Montane Simone Paglia. L'incontro, cui ha partecipato anche il Dirigente alla Programmazione della Provincia di Benevento Giancarlo Corsano, è stato finalizzato alla disamina del provvedimento governativo che individua i "Comuni montani" beneficiari, ai sensi della legge 12 settembre 2025, n.

