Perugia Lorenzo Medici morto a 55 anni per un malore improvviso era professore nel dipartimento di Scienze Politiche all’Unipg

Un professore del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia è deceduto a 55 anni a causa di un malore improvviso. Nato e formato tra le università di Perugia e Firenze, dove nel 1996 ha ottenuto il Dottorato di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali, si era dedicato agli studi sui processi che regolano i rapporti tra Stati e società. La sua scomparsa ha colpito la comunità accademica e i colleghi.

Formatosi tra le Università di Perugia e Firenze, dove nel 1996 aveva conseguito il Dottorato di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali, Medici aveva dedicato la sua carriera allo studio dei processi che regolano i rapporti tra gli Stati e le società Addio a Lorenzo Medici. Il profe.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Perugia, Lorenzo Medici morto a 55 anni per un malore improvviso, era professore nel dipartimento di Scienze Politiche all’Unipg Addio a Lorenzo Medici, un punto di riferimento del Dipartimento di Scienze Politiche di PerugiaÈ scomparso improvvisamente Lorenzo Medici, stimato professore e ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di... Il dottor Giuseppe Gatti è morto a 55 anni stroncato da un malore improvvisoIl dottor Giuseppe Gatti si è spento a 55 anni stroncato da un malore improvviso: cardiochirurgo di chiara fama, era nato e cresciuto a Brescia ma...