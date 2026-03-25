Il dottor Giuseppe Gatti è morto a 55 anni stroncato da un malore improvviso

Il medico Giuseppe Gatti, noto cardiochirurgo di 55 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso. Nato e cresciuto a Brescia, si trasferì successivamente a Trieste, dove svolgeva la sua attività professionale. La notizia della sua morte ha suscitato attenzione nel mondo medico e tra i suoi conoscenti.

Il dottor Giuseppe Gatti si è spento a 55 anni stroncato da un malore improvviso: cardiochirurgo di chiara fama, era nato e cresciuto a Brescia ma ormai da tempo viveva e lavorava a Trieste. Il cordoglio si estende comunque dal Friuli alla Lombardia, in attesa che venga fissata la data dei funerali: "La Cardiochirurgia e la Cardiologia dell'ospedale di Cattinara partecipano con affetto al dolore della famiglia per la perdita per loro amato Giuseppe", si legge in una nota diffusa nella giornata di martedì. La sua è stata una brillante carriera. Dopo gli studi superiori a Brescia, Giuseppe Gatti si era laureato in Medicina all'Università di Verona e qui aveva proseguito con la specializzazione in Cardiochirurgia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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