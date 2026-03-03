Addio a Lorenzo Medici un punto di riferimento del Dipartimento di Scienze Politiche di Perugia

È morto improvvisamente Lorenzo Medici, docente e ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia. La sua scomparsa ha colpito la comunità accademica locale, dove era noto per il suo impegno e la sua dedizione nello studio delle scienze politiche. La notizia si è diffusa tra studenti e colleghi, che lo ricordano come una figura di riferimento nel settore.

È scomparso improvvisamente Lorenzo Medici, stimato professore e ricercatore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. A darne notizia è il direttore del Dipartimento, Enrico Carloni, con un messaggio commosso rivolto alla comunità accademica. "Lorenzo è sempre stato un riferimento per il nostro Dipartimento, nel quale è stato prima studente, poi ricercatore e professore – scrive Carloni – La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità accademica e scientifica. Esprimo a nome di tutto il Dipartimento il più sentito cordoglio e la vicinanza a sua sorella e ai suoi cari". Le iniziative per ricordare il professore saranno comunicate prossimamente.