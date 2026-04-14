Perugia il futuro deve ancora attendere Salvezza a un passo ma sabato va fatto

Da lanazione.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, la salvezza della squadra si avvicina, ma resta ancora da conquistare. Il direttore generale ha dichiarato che la partita decisiva si giocherà sabato, mentre il tecnico, chiamato a commentare il futuro, ha spiegato che a fine stagione incontrerà il presidente per valutare se ci sono le condizioni per continuare. La stagione si concluderà con queste riunioni e decisioni.

Il direttore generale Borras parla del futuro, Giovanni Tedesco, sollecitato, ha detto che a fine stagione si siederà con Riccardo Gaucci e valuterà se sussisteranno le condizioni per andare avanti. Ma solo al triplice fischio. Perché c’è una stagione da chiudere: la salvezza è veramente a un passo, il Perugia lo deve fare sabato, quando al Curi arriverà il Campobasso. Ci sono possibilità remote che il Grifo possa complicarsi la vita a due partite dalla fine, ma nella prossima sfida, la penultima della stagione, ci saranno incroci delicati che non dovranno creare grattacapi alla squadra biancorossa reduce da sette risultati utili consecutivi. Il nodo sta nelle posizioni di Bra e Samb che oggi sono a sei punti di distacco, con scontri diretti pari e in svantaggio sul piano della differenza reti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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