Rivola | Aprilia ha fatto passi ma il meglio deve ancora venire

In apertura della stagione, l’attenzione è tutta puntata su una prestazione che mete di nuovo l’accento sull’equilibrio tra sviluppo tecnico e gestione sportiva. in Thailandia, april ia ha mostrato una progressione notevole, posizionando quattro RS-GP26 tra le prime cinque posizioni e offrendo al pilota di punta la possibilità di conquistare la vittoria dall’uomo in pole position, non senza aver superato una frenata difficile durante la sprint precedente. la reazione del team riflette una crescita continua e una fiducia rafforzata nelle scelte di sviluppo intraprese negli ultimi mesi. l’esordio in thailandia ha segnato un chiaro risultato di squadra: la casa di noale ha mostrato coesione e competitività, con la presenza incisiva di bezzecchi che ha sfiorato la pole e ha accesso alla vittoria dall’avvio della gara principale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bezzecchi: "L'Aprilia ha fatto progressi, ma è ancora presto per giudicareLe sessioni collettive di Sepang hanno fornito indicazioni concrete sullo stato di sviluppo della RS-GP26.

Temi più discussi: Aprilia vuole Bagnaia, Rivola sogna un dream team Italia con Bezzecchi ma c'è già Yamaha forte su Pecco; MotoGP - Bagnaia lascia la Ducati: destinazione Aprilia; Pecco Bagnaia intruso Aprilia? Lo spettro del muro nel box Ducati; Il mercato piloti. Bagnaia all'Aprilia: Ho seguito l'istinto.

