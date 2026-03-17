Il responsabile della Fiorentina ha commentato il progresso della squadra, definendo Piccoli un talento ancora da affinare. Un altro componente del club ha espresso fiducia nella possibilità di salvarsi, nonostante le difficoltà attuali, riconoscendo la fragilità della formazione. Inoltre, si è sottolineato che Parisi meritava il suo primo gol, dopo un periodo di buoni risultati e prestazioni positive.

CREMONA – “Parisi si merita il gol. È da tanto che stava facendo bene e gli mancava questo per coronare il periodo. È una vittoria importante contro una diretta concorrente. Si poteva fare molto meglio nella gestione del vantaggio. Abbiamo la frenesia di andare davanti e fare gol. A volte bisogna gestire meglio, abbiamo anche la Conference”. Così Paolo Vanoli al termine della vittoria della Fiorentina sul campo della Cremonese. “Siamo cresciuti, c’è voluto tempo. Ci sono margini di miglioramento. È stato difficile ricostruire unità d’intenti per questo nuovo obiettivo. Sotto questo punto di vista, è stato fatto un ulteriore step – aggiunge il tecnico viola -. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Passo avanti, Piccoli è un diamante grezzo”. Nicola: “Noi fragili, ma credo ancora nella salvezza”

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