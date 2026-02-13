Abusi sessuali sulla figlia della compagna 35enne arrestato dai carabinieri nel Messinese

Gioiosa Marea, arresto shock: 35enne accusato di abusi sulla figlia della compagna. Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, con l’accusa di aver ripetutamente abusato della figlia della sua compagna, dopo che le indagini dei carabinieri hanno rivelato i messaggi inquietanti lasciati sul cellulare della vittima.

Gioiosa Marea, arresto shock: 35enne accusato di abusi sulla figlia della compagna. Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, con l’accusa di aver ripetutamente abusato della figlia della sua compagna. L’operazione, condotta dai carabinieri, si inserisce in un contesto di crescente allarme per i casi di violenza domestica e abusi sui minori. L’indagine, coordinata dalla Procura di Patti, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare con braccialetto elettronico. L’indagine e l’arresto. La quiete di Gioiosa Marea è stata interrotta nella mattinata di oggi, 13 febbraio 2026, dall’arresto del 35enne.🔗 Leggi su Ameve.eu

