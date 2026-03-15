Un ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, ora dirigente della comunicazione in un’azienda pubblica, è stato arrestato a Roma con l’accusa di pedofilia. Insieme a lui sono finite in manette anche la compagna, insegnante di Treviso, e un’altra persona. Le indagini hanno portato alla scoperta di scambi di foto della figlia della donna.

E' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per pedofilia a Roma con la compagna di 48 anni, insegnante di Treviso. Nei loro telefoni sono state trovate foto inequivocabili. Tra le vittime anche la figlia della donna. La denuncia della figlia E' stata proprio la ragazzina, 16 anni, lo scorso novembre, a raccontare al papà quello che aveva visto sullo schermo del pc, durante un breve soggiorno nel Veneto, dove vive la mamma. Il genitore si è rivolto ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori hanno trovato conferme al racconto della 16enne, ricostruendo la natura del rapporto tra la madre della ragazzina e il nuovo compagno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di lei

Articoli correlati

Roma, ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di leiE' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per...

Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: fermata anche la compagnaUn profilo professionale di alto livello, costruito tra giornalismo televisivo e incarichi di vertice nella comunicazione aziendale.

Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna

Tutti gli aggiornamenti su Ex vicedirettore di un tg arrestato per...

Temi più discussi: Si scambiavano immagini della figlia di lei nuda: arrestati un giornalista e una professoressa; Villetta bocciata due volte: Troppo moderna. Ma il Tar dà ragione al proprietario; Madre abusava della figlia 16enne e dei nipotini di 3 e 6 anni. Le foto intime inviate al compagno: Hai visto come gli piaceva?; L’Ordine di Napoli onora la storia della medicina partenopea.

Roma, ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di leiE' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per pedofilia a Roma con ... ilmattino.it

Arrestati ex vicedirettore di un Tg nazionale e un'insegnante per pedopornografia: scoperti e denunciati dalla figlia di leiSono bastate poche parole pronunciate da una ragazzina di 12 anni per far nascere il sospetto, prima al padre e poi agli inquirenti, che si stava consumando un presunto abuso ai danni di minori. L'ind ... tg.la7.it

È un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l’uomo arrestato per pedofilia a Roma con la compagna di 48 anni, insegnante di Treviso. Nei loro telefoni sono state trovate foto ineq facebook

Treviso, il Tiramisù ha una casa tutta sua. Il sindaco: «Questa è la sua città natale, lo scriveremo sui cartelli d’accesso» x.com