Perugia 39enne arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna

La polizia ha arrestato un uomo di 39 anni a Perugia con l’accusa di aver compiuto atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della città. L’indagine ha portato all’arresto dopo che sono stati raccolti elementi che collegano l’uomo alle accuse di comportamenti molesti e pressanti nei confronti della donna.

La Squadra Mobile di Perugia ha arrestato un uomo di 39 anni, gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni della sua ex compagna. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia presentata dalla vittima, che ha deciso di rivolgersi alle autorità a seguito di una serie di messaggi, sia testuali che vocali, contenenti minacce e pesanti intimidazioni. Gli episodi si sarebbero verificati dopo la fine della relazione tra i due. Le indagini degli investigatori hanno permesso di ricostruire il quadro delle condotte contestate, portando così all’arresto dell’uomo.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, 39enne arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna Fasano, accusa: lesioni e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, arrestato CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale... Taranto, accusa: atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, arrestato 49enne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio del 26 gennaio 2026, a Taranto i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale... Argomenti più discussi: Macerata, segrega e violenta una donna minacciandola di pubblicare foto intime: arrestato 39enne; Perugia fuga con auto rubate | ritrovati esplosivi e attrezzi da scasso. Perugia, dissidi per la gestione della figlia: uomo arrestato, così intimidiva l'ex compagnaArrestato a Perugia un uomo di 39 anni per atti persecutori: minacciava l’ex compagna dopo la separazione e dissidi sulla figlia. virgilio.it Perugia, spaccio di eroina a Fontivegge: arrestato 39enne dopo fuga in stradaPerugia, arrestato a Fontivegge un 39enne per spaccio di eroina: sequestrati 30 grammi di droga e denaro contante. lamilano.it La prima volta del Salone dello Studente in Umbria segna l’inizio di un percorso che guarda già al futuro. L’amministratore delegato di Campus, Domenico Ioppolo, spiega le ragioni della scelta di Perugia e l’importanza di portare orientamento e opportunità a - facebook.com facebook * 4090 (PERUGIA - FIRENZE SMN cancellato da FIGLINE VALDARNO a FIRENZE SMN, viaggiatori con treno 4098 * 4077 (FIRENZE SMN - FOLIGNO cancellato da FIRENZE SMN a FIGLINE VALDARNO, viaggiatori con treno 4105 Informazione ad uso intern x.com