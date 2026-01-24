Fasano accusa | lesioni e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna arrestato Carabinieri

Nella città di Fasano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di lesioni e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’intervento rientra in un’operazione di controllo straordinario del territorio, rafforzata dal Comando Provinciale di Brindisi. L’attività si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, volto a contrastare comportamenti violenti e a garantire la tutela delle persone vulnerabili.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Fasano ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’attività ha interessato le zone della “movida” e i luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo era la prevenzione e il contrasto della criminalità, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio, a Fasano: · i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal G. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Fasano, accusa: lesioni e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, arrestato Carabinieri Leggi anche: Sava, accusa: atti persecutori nei confronti dell’ex compagna e detenzione di arma bianca, 26enne arrestato Carabinieri Leggi anche: Atti persecutori nei confronti della compagna: arrestato dai carabinieri un trentunenne La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Lite fra coltivatori, vicino preso a colpi d'ascia: condannato a tre anni e due mesi. CIA Due Mari accusa il Parco delle Dune Costiere di immobilismo e chiede a Provincia di Brindisi e Comuni di Ostuni e Fasano il rinnovo degli organi direttivi - facebook.com facebook Giusi Fasano (@GiusiFasano) / Posts and Replies x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.