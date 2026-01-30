Taranto accusa | atti persecutori nei confronti dell’ex convivente arrestato 49enne Carabinieri

Questa mattina a Taranto, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni. L’uomo è stato preso in flagranza di reato per aver perseguitato l’ex convivente. L’arresto è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, dopo che la vittima aveva segnalato comportamenti minacciosi e continue intimidazioni. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno portato l’uomo in custodia. La donna si era rivolta alle forze dell’ordine dopo aver subito diverse pressioni e situazioni che avevano creato paura. Ora l’indagato si trova

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel pomeriggio del 26 gennaio 2026, a Taranto i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne del posto, presunto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex convivente. L'uomo si sarebbe presentato presso il luogo di lavoro della donna, una 44enne del capoluogo jonico, minacciandola di morte. Una situazione di grave pericolo che ha trovato immediata risposta grazie alla prontezza della vittima, che ha contattato il 112 Numero Unico di Emergenza, e alla rapidità dell'intervento dei militari dell'Arma.

