L' omicidio del personal trainer sconvolge la città Libera | Drammaticamente è stato ucciso

Nella serata di ieri a Foggia è stato trovato morto un uomo di 42 anni, noto come Dino. Era uscito con il suo cane, probabilmente per un'ultima passeggiata prima di tornare a casa. La notizia ha suscitato grande scalpore nella città, e un rappresentante di un'associazione antimafia ha commentato l'accaduto definendolo un evento drammatico. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle cause dell'omicidio.

“Ieri sera a Foggia è stato ucciso un uomo di 42 anni, Annibale Carta, chiamato Dino. Era uscito con il suo cane, forse per fargli fare l'ultimo giro prima della notte. Incensurato. Drammaticamente, tragicamente, è morto: è stato ucciso con 4 colpi di arma da fuoco. A casa, lo attendevano sua.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio Foggia, ucciso il personal trainer: spari durante la passeggiata col caneUn uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa sera in via Caracciolo, in una zona della città di Foggia situata a breve distanza... "Arte è espressività" e costruzione razionale.. olio su tela spatola mano libera @VannaRomeoArt Cosenza Italia #woodcarvingchallenge di Amazing Woodworking Ideas #AmazingWoodworkingIdeasFandom - facebook.com facebook 40' | Fiorentina-Lazio 1-0 Ci prova la Lazio, si libera bene #Taylor che va al cross ma #Dia e #Cancellieri non coprono bene l'area #laziopress #seriea x.com