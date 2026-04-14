Persona disturbata da un gruppo di ragazzi al centro commerciale
Un testimone ha riferito di aver assistito a un episodio avvenuto alcuni giorni fa nel pomeriggio in un centro commerciale. Secondo la sua testimonianza, un ragazzo straniero avrebbe insultato e minacciato per diversi minuti un uomo con un apparente deficit cognitivo. L'intervento del testimone è stato necessario per cercare di fermare la situazione e prevenire un possibile escalation. La vicenda è ora all’attenzione delle autorità.
Scrive il segnalanteAlcuni giorni fa nel pomeriggio ero al Punta di Ferro, quando ad un certo punto noto un ragazzo straniero insultare e minacciare per molto tempo un uomo con un apparente deficit cognitivo, così mi sono messo in mezzo per evitare il peggio. Nel frattempo son oarrivati in aiuto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
The CEO fell for his divorce lawyer, not knowing she was the wife he wanted to abandon#drama
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