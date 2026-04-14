Persona disturbata da un gruppo di ragazzi al centro commerciale

Un testimone ha riferito di aver assistito a un episodio avvenuto alcuni giorni fa nel pomeriggio in un centro commerciale. Secondo la sua testimonianza, un ragazzo straniero avrebbe insultato e minacciato per diversi minuti un uomo con un apparente deficit cognitivo. L'intervento del testimone è stato necessario per cercare di fermare la situazione e prevenire un possibile escalation. La vicenda è ora all’attenzione delle autorità.