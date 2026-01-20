Violenza in centro commerciante aggredito da un gruppo di ragazzi | Volevano i soldi

Nella notte di sabato 17, un commerciante di via San Romano è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di giovani, che hanno cercato di rapinarlo. L'episodio ha portato a un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza nel centro della città. La vicenda evidenzia la necessità di interventi mirati per prevenire episodi di violenza e tutelare commercianti e cittadini.

Calci e pugni. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza, soprattutto nelle ore serali Una serata di lavoro come tante si è trasformata in un’escalation di violenza per un commerciante di via San Romano, aggredito e rapinato nella notte di sabato 17 da un gruppo di giovani. Royal Mahamudul, 46 anni, titolare di più attività nella stessa via, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che ora stanno conducendo le indagini per chiarire i contorni dell’episodio e individuare i responsabili. Intorno alle 22.30, l’esercente si trovava all’interno di uno dei suoi locali. “A un certo punto, all’esterno del negozio - secondo quanto riferito da Mahamudul -, si è presentato un gruppo di ragazzi, tra i 20 e i 25 anni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

