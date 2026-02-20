Ucciso dopo essere stato investito davanti al centro commerciale di San Bonifacio | fermata una persona

Un uomo è stato ucciso questa mattina a San Bonifacio dopo essere stato investito davanti a un centro commerciale. La causa dell’incidente sembra essere un veicolo che ha investito il pedone, ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’era già più niente da fare. Le forze dell’ordine hanno fermato una persona sospettata di essere coinvolta nell’incidente. La zona è stata isolata per le indagini, mentre i residenti si chiedono cosa sia successo esattamente.

San Bonifacio si è svegliata questa mattina con una notizia drammatica. Davanti a un centro commerciale del Comune veronese è stato infatti trovato il corpo senza vita di un cittadino straniero. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore della giornata e ha immediatamente fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo i primi accertamenti svolti sul posto, la morte dell'uomo sarebbe stata causata dall'investimento da parte di un'automobile. Le verifiche iniziali degli investigatori indicano che l'impatto potrebbe essere stato volontario e ripetuto, un elemento che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nelle prossime ore.