Perpich violinista e Govoni pianista concerto sinfonico delle due giovani soliste
Giovedì 16 alle 20, il Teatro Comunale di Ferrara ospiterà il concerto sinfonico organizzato dal Conservatorio Frescobaldi. Sul palco si esibiranno due giovani soliste: una violinista e una pianista, protagoniste della serata. L’evento rappresenta un appuntamento tradizionale della stagione concertistica del conservatorio, con musiche eseguite dal vivo davanti al pubblico presente.
Il Conservatorio Frescobaldi protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 alle 20.30. Quest’anno torna la formula del concerto per solisti e orchestra, appuntamento che dà la possibilità ad alcuni studenti selezionati del Conservatorio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Concerto sinfonico, due giovani soliste protagoniste con l’orchestra del 'Frescobaldi'Il Conservatorio ‘Frescobaldi’ protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 alle 20.
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I talenti del Frescobaldi in scena. Al loro fianco due giovani solisteL’orchestra guidata dal maestro Cianciotta, sul palco la violinista Isabella Perpich e la pianista Anna Govoni. Il concerto giovedì 16 aprile, alle 20,30, al teatro comunale. La direttrice: Un’occasi ... ilrestodelcarlino.it