Concerto sinfonico due giovani soliste protagoniste con l’orchestra del ' Frescobaldi'
Giovedì 16 alle 20, il Teatro Comunale di Ferrara ospiterà il tradizionale concerto sinfonico dell’Orchestra del Conservatorio ‘Frescobaldi’. Due giovani soliste prenderanno parte alla serata, accompagnate dalla formazione musicale. L’evento si svolge nell’ambito di una rassegna annuale promossa dall’istituto musicale, che vede la partecipazione di studenti e musicisti provenienti dal conservatorio. L’ingresso è aperto al pubblico.
Il Conservatorio ‘Frescobaldi’ protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 alle 20.30. Quest’anno torna la formula del concerto per solisti e orchestra, appuntamento che dà la possibilità ad alcuni studenti selezionati di esibirsi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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