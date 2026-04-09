Il Conservatorio Frescobaldi si prepara a presentare il suo consueto concerto sinfonico al Teatro Comunale Abbado, previsto per giovedì 16 aprile. L’evento prevede due repliche: una alle 10 dedicata alle scuole e un’altra alle 20 aperta al pubblico. Sul palco si esibiranno i talenti del conservatorio, accompagnati da due giovani soliste che si esibiscono in prima linea.

Il Conservatorio Frescobaldi torna sul palcoscenico del Teatro Comunale Abbado con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 aprile con un doppio appuntamento: alle 10 riservato alle scuole e alle 20.30 il concerto serale aperto al pubblico. Protagonista sarà l’ Orchestra del Conservatorio, guidata dal maestro Rocco Cianciotta, insieme a due giovani soliste, la violinista Isabella Perpich e la pianista Anna Govoni. La direttrice del Conservatorio, Annamaria Maggese, sottolinea il valore dell’iniziativa: "Vorrei esprimere gratitudine nei confronti del maestro Dario Favretti, direttore organizzativo di Ferrara Musica, che ha accolto la proposta di una formula atipica di concerto, ovvero la presenza di due solisti nel medesimo programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I talenti del Frescobaldi in scena. Al loro fianco due giovani soliste

Concerto sinfonico, due giovani soliste protagoniste con l’orchestra del 'Frescobaldi'Il Conservatorio ‘Frescobaldi’ protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 alle 20.

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In occasione delle festività pasquali, il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara osserverà alcune variazioni di orario. Chiusura: dal 4 al 6 aprile 2026 Apertura con orario ridotto: 7 aprile (8.00 – 16.00) Ripresa delle attività didattiche: 8 aprile 2026 C - facebook.com facebook

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