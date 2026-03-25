Un uomo di 89 anni, residente a Catania, è scomparso dalla propria abitazione, portando alla richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte del figlio. Dopo alcune ore di ricerca, gli agenti lo hanno rintracciato e soccorso. Non sono stati segnalati feriti o altre problematiche legate alla scomparsa.

Nel tardo pomeriggio, è stato possibile rintracciare l’anziano nei pressi dello svincolo di viale Mediterraneo, una zona, in quel momento, particolarmente trafficata e potenzialmente pericolosa Un anziano catanese di 89 anni è stato soccorso dai poliziotti dopo la richiesta d’aiuto del figlio che non aveva notizie del padre da qualche ora. Secondo quanto riferito agli agenti della sala operativa della questura, l’anziano, affetto da demenza senile, si era spontaneamente allontanato da casa nel primo pomeriggio. Gli agenti hanno avviato le ricerche, delimitando l’area dei possibili spostamenti dell'anziano fornendo alle pattuglie una descrizione dell’uomo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Novantenne perde la strada di casa, scatta l'allarme: ritrovato dalla polizia

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