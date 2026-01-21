Percy Jackson e gli dei dell' Olimpo 3 arriverà entro la fine del 2026 ecco il primo teaser

Disney+ ha condiviso online alcune immagini del prossimo capitolo dell'adattamento televisivo dei romanzi di Rick Riordan. Disney+ ha annunciato che la stagione 3 di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo debutterà in streaming entro la fine del 2026. I fan non hanno potuto già conoscere il mese previsto per il debutto delle puntate inedite, tuttavia online è stato diffuso un teaser che regala qualche anticipazione. L'attesa scena di ballo tra Annabeth e Percy Il video diffuso online mostra infatti uno dei momenti più attesi tratti dal romanzo di Rick Riordan intitolato La maledizione del Titano. Nel post pubblicato da Disney+ si vedono Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Percy (Walker Scobell) mentre partecipano al ballo della scuola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

