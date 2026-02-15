Simulazione Bastoni perché non può essere squalificato con la prova tv

Per un colpo di scena nel calcio italiano, Bastoni non rischia la squalifica nonostante la prova tv abbia mostrato il suo intervento. L'azzurro ha causato l'espulsione di Kalulu nel primo tempo di Inter-Juve, accentuando la caduta dell’avversario dopo un tocco leggerissimo. Tuttavia, gli arbitri hanno deciso di non applicare il cartellino rosso, lasciando il giocatore in campo.

Gianluca Rocchi è stato chiaro: "Ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano di fregarci in tutti i modi". Alessandro Bastoni ha provocato il secondo giallo di Kalulu accentuando la caduta e simulando in modo plateale, ma non sarà squalificato con la prova tv. L'arbitro La Penna, comunque, sarà fermato per almeno un mese. Intanto, l'episodio: al 42' Miretti ha smistato il pallone sulla destra verso Kalulu, anticipato da Bastoni. Il tocco del francese è stato leggero, leggerissimo, ma l'azzurro si è lasciato andare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

