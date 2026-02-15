Simulazione Bastoni perché non può essere squalificato con la prova tv
Per un colpo di scena nel calcio italiano, Bastoni non rischia la squalifica nonostante la prova tv abbia mostrato il suo intervento. L'azzurro ha causato l'espulsione di Kalulu nel primo tempo di Inter-Juve, accentuando la caduta dell’avversario dopo un tocco leggerissimo. Tuttavia, gli arbitri hanno deciso di non applicare il cartellino rosso, lasciando il giocatore in campo.
Gianluca Rocchi è stato chiaro: "Ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano di fregarci in tutti i modi". Alessandro Bastoni ha provocato il secondo giallo di Kalulu accentuando la caduta e simulando in modo plateale, ma non sarà squalificato con la prova tv. L'arbitro La Penna, comunque, sarà fermato per almeno un mese. Intanto, l'episodio: al 42' Miretti ha smistato il pallone sulla destra verso Kalulu, anticipato da Bastoni. Il tocco del francese è stato leggero, leggerissimo, ma l'azzurro si è lasciato andare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv per la simulazione su Kalulu
Mario Bastoni ha evitato la squalifica perché la prova tv non conferma la sua simulazione su Kalulu.
Bastoni può essere squalificato per simulazione? Il chiarimento di Marelli
Luca Bastoni rischia di essere squalificato per aver simulato durante la partita tra Inter e Juventus, disputata a San Siro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv nonostante la simulazione su Kalulu; Protocollo Var, una scusa che non regge più. E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole; Caso Bastoni-Kalulu: perché la prova TV non punirà il difensore dell'Inter (e non grazierà lo juventino); Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire.
Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv nonostante la simulazione su KaluluIl punto 4 dell'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva chiarisce quali comportamenti costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della ... fanpage.it
Kalulu espulso in Inter Juventus, ma non c’è fallo su Bastoni/ Video moviola, perché il Var non è intervenutoInter Juventus moviola: Kalulu espulso, ma non c'è il fallo su Bastoni (che esulta). Video, cos'è successo e perché il Var non è intervenuto ... ilsussidiario.net
L'ammissione del designatore arbitrale dopo l'espulsione dello juventino Kalulu. La decisione dopo una palese simulazione dell'interista Bastoni che ha pure esultato. La rabbia dell'ex arbitro per un fenomeno che non vede fine in Serie A facebook
Ancora #Rocchi: “Ieri c’è stata una simulazione chiara (allude a #Bastoni, ndr). L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci". #InterJuventus x.com