A Budapest si svolge il CPAC 2026, la più grande conferenza mondiale dei conservatori, con la partecipazione di numerosi esponenti del settore. Tra gli interventi, anche un videomessaggio di un ex presidente degli Stati Uniti. La manifestazione si distingue per la presenza di figure di spicco del mondo conservatore, in un evento che si svolge in un contesto internazionale.

Non è un’edizione come le altre quella del CPAC 2026, la più grande conferenza mondiale dei conservatori. A Budapest la città è tappezzata di manifesti elettorali in vista delle elezioni che si terranno il 12 aprile con la sfida tra il Primo Ministro uscente Viktor Orbán e il leader dell'opposizione Peter Magyar. In questo scenario la Conservative Political Action Conference, con il motto “On To Victory”, assume un significato di notevole importanza. Centinaia di partecipanti tra politici, opinionisti, giornalisti e simpatizzanti si sono riuniti nella capitale magiara per un confronto sul futuro delle destre conservatrici e identitarie, dinnanzi alle complesse sfide istituzionali e geopolitiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mondo conservatore riunito a Budapest: anche Trump partecipa con un videomessaggio

Articoli correlati

CPAC Hungary, svolta per la destra conservatrice: Budapest al centro, con l’incognita TrumpL’edizione del CPAC Hungary potrebbe rappresentare un momento di svolta per la destra conservatrice internazionale, grazie alla possibile...

Il Cancelliere tedesco Merz imita Trump durante una manifestazione del suo partito conservatore Cdu – Il videoDurante la manifestazione della Cdu, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sorpreso la platea con un racconto di una chiamata con Donald Trump con...