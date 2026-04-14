Perché Trump non è un’anomalia improvvisa ma un fenomeno che nasce dalle profondità Usa

L’ascesa di Donald Trump negli Stati Uniti non può essere considerata un evento improvviso, ma il frutto di una complessa evoluzione di fattori storici, culturali e psicologici radicati nel paese. Questa crescita si basa su un insieme di dinamiche che si sono sviluppate nel tempo, creando un contesto in cui la sua figura ha potuto emergere con forza. La sua presenza rappresenta, quindi, un fenomeno che affonda le radici in un passato articolato e articolato.

di Nicolantonio Agostini L’ascesa di Donald Trump non è un’anomalia improvvisa, ma il risultato di una lunga stratificazione di fattori storici, culturali e psicologici che hanno prodotto una miscela esplosiva. Per capirla bisogna partire da una domanda: perché alcuni Stati americani votano stabilmente repubblicano e altri democratico? Nel suo articolo Why are States so red and blue?, lo psicologo Steven Pinker mostra come la frattura tra “Stati rossi” e “Stati blu” affondi le radici in differenze profonde. Il Sud e l’Ovest, segnati da territori difficili e meno urbanizzati, tendono verso valori conservatori: centralità della religione, diritto alle armi, economia laissez-faire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La profondità non nasce dalla tensione, ma dal rilassamentoCi hanno insegnato che dobbiamo continuamente migliorare noi stessi: allenare la mente, il corpo, le emozioni.

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Non chiedetemi di scegliere tra #Trump e #Meloni perché ho già scelto anni fa e farei la stessa scelta altre 1000 volte. Io sto con #GiorgiaMeloni - facebook.com facebook

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