Il Grande Fratello Vip comincia troppo tardi | se vuole migliorare gli ascolti deve partire prima

Il Grande Fratello Vip ha iniziato con un ritardo rispetto alle programmazioni usuali. Questa scelta ha suscitato critiche riguardo alla possibilità di aumentare gli ascolti, dato che il pubblico non attende l’inizio più tardi del solito. La trasmissione, quindi, si trova a dover affrontare una sfida di tempistiche per mantenere l’interesse degli spettatori e garantire una buona affluenza in fase di avvio.

Si può discutere della qualità del prodotto e dei suoi interpreti, ma c'è una regola elementare della tv che sembra essere dimenticata: il pubblico non ti aspetta. Se arrivi tardi, hai già perso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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