La domanda su perché alle donne piacciano così tanto le storie d’amore tra uomini ha ripreso quota dopo il successo della serie “Heated Rivarly”. Questa curiosità non è nuova: da decenni si osserva come le narrazioni di relazioni tra uomini attirino un pubblico femminile sempre più vasto, anche grazie alle piattaforme di streaming che ne promuovono la visibilità.

La serie tv Heated Rivalry esce oggi in Italia su HBO Max ma in Canada e negli Stati Uniti la prima puntata era uscita a fine novembre. In questi tre mesi la storia d’amore tra i due protagonisti, i giocatori di hockey rivali Shane Hollander e Ilya Rozanov, ha riscosso un enorme successo tra il pubblico, notevole soprattutto per una serie prodotta con poche pretese, costata poco e promossa ancora meno. A fine dicembre, quando è uscita l’ultima puntata della stagione, il regista Jacob Tierney ha dato un’intervista esclusiva al giornalista Hunter Ingram, per Variety, che gli ha chiesto quello che in tanti si sono chiesti in questi mesi in cui internet si è riempito di citazioni, scene e riferimenti a Heated Rivalry. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Perché alle donne piacciono così tanto le storie d'amore tra uomini?

