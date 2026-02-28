Il sistema Uomo morto dei nuovi tramlink | cos’è come funziona e perché ora è finito sotto la lente della Procura di Milano

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sull’incidente avvenuto venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto, coinvolgendo un tram di ultima generazione dotato del sistema “Uomo morto”. Il veicolo, bidirezionale, è stato sottoposto a verifiche da parte delle autorità, che stanno analizzando le cause del sinistro. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità di funzionamento del sistema di sicurezza installato sui mezzi.

Milano, 28 febbraio 2026 – Il tram di ultima generazione bidirezionale finisce sotto la lente dell’inchiesta della Procura di Milano che sta indagando sulle cause dell’incidente di venerdì pomeriggio in viale Vittorio Veneto. È in particolare il sistema “Uomo morto” a dover essere decifrato in cerca di risposte: si tratta cioè del dispositivo di sicurezza previsto in questi convogli, all’avanguardia dal punto di vista tecnico, che prevede lo stop automatico al mezzo nel caso in cui non riceva segnali di comando da parte del macchinista. Come del resto il suo nome lascia intendere. In altre parole, il sistema arresta automaticamente il tram se viene meno l'azione del conducente su una leva, come può accadere in caso di malore o di sua assenza, attivando la frenata dopo un intervallo di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

