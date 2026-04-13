Pandoro gate Chiara Ferragni prosciolta nonostante pubblicità ingannevole ed espressioni ambigue | svelate le motivazioni della sentenza

La fashion influencer è stata prosciolta in un procedimento legale riguardante alcune campagne pubblicitarie. La sentenza ha specificato che, sebbene siano state riscontrate “espressioni talvolta solo ambigue” o con un legame causale tra acquisto e beneficenza, non ci sono stati elementi sufficienti per condannarla. La decisione si basa sulle motivazioni depositate dal tribunale, che hanno esaminato i contenuti delle pubblicità e le relative dichiarazioni.