Pandoro gate Chiara Ferragni prosciolta nonostante pubblicità ingannevole ed espressioni ambigue | svelate le motivazioni della sentenza
La fashion influencer è stata prosciolta in un procedimento legale riguardante alcune campagne pubblicitarie. La sentenza ha specificato che, sebbene siano state riscontrate “espressioni talvolta solo ambigue” o con un legame causale tra acquisto e beneficenza, non ci sono stati elementi sufficienti per condannarla. La decisione si basa sulle motivazioni depositate dal tribunale, che hanno esaminato i contenuti delle pubblicità e le relative dichiarazioni.
Chiara Ferragni ha usato, nelle sue campagne pubblicitarie, “espressioni talvolta solo ambigue, altre più esplicative di un rapporto causale tra acquisto dei prodotti ed entità dell'erogazione benefica”. Lo sostiene il giudice milanese Ilio Mannucci Pacini, nelle motivazioni della sentenza per.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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